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254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"
254 тыс. участников боевых действий на востоке Украины уже получили социальную карточку участника АТО. Об этом заявил на пресс-конференции Председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО "Українці-Разом" Руслан Руденко, сообщает Укринформ.
По его словам, к программе уже присоединились более 2.5 тыс. предпринимателей, малый и средний бизнес.
"За эти годы эта программа ни много ни мало, но предоставила уже 918 млн грн. Если разделить на 254 тыс., возможно, получается не такая большая сумма на каждого участника боевых действий за эти пять с половиной лет. Но в целом это очень существенная адресная негосударственная помощь", - сказал Руденко.
Социальная карточка "Українці-Разом!" является инструментом, который с помощью соответствующего программно-технологического обеспечения позволяет каждому владельцу получать следующие возможности:
- бесплатная правовая поддержка и юридическая консультация;
- бесплатное обследование и оказание медицинских услуг;
- психологическая поддержка;
- скидки на покупки во всеукраинских торговых сетях;
- образовательные, оздоровительные и развлекательные программы для участников АТО и членов их семей.
Теги: социальная помощь, участники, АТО
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