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Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"
Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор благотворительного фонда "Право на защиту" Денис Ярошенко, - передает "Вільне радіо".
По его словам, один из мужчин на КПВВ "Новотроицкое" имел и смартфон, и планшет, однако все же вынужден был поехать на обсервацию в государственное медучреждение. А все потому, что смартфон был со старой версией Android, а в планшет невозможно было вставить сим-карту.
"Когда заходили с планшета на Google Play, вообще не высвечивается программа "Вдома". Тогда зашли через браузер и все же нашли эту программу. Но когда запустили ее установку, высветилось: "Эта программа на планшете не поддерживается". То есть, ее можно установить только на те планшеты, в которые можно вставить сим-карту", - объясняет нюансы установки мобильного приложения на планшеты Денис Ярошенко.
Он добавил, что раньше были случаи, когда и на такой планшет без "симки" правозащитники устанавливали программу. Но только если у человека был с собой телефон, который поддерживал эту программу. Тогда перемещения человека отслеживались планшетом (который надо было всегда носить с собой).
Но теперь эту функцию убрали вообще. Кроме того, обновленное приложение "Вдома" можно установить только на смартфоны не ниже 5-й версии Android.
Теги: приложение, КПВВ, проблемы, COVID-19
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