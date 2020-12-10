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Архив - Донецкая область

Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна

10.12.2020 09:00
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Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна

Несмотря на усиленные карантинные меры с 8 по 24 января 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админграницах с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках... При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку», — отметил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Теги: Донбасс, карантин, КПВВ
 
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