Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса

11.12.2020 10:00

15 декабря состоится онлайн пресс-конференция и "прямая линия" с жителями Донецкой и Луганской областей — на вопросы жителей Донбасса будут отвечать вице премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, сообщает Вчасно.

"Прямая линия" пройдет с 12:00 до 13:30 с трансляцией на официальной странице Минреинтеграции в Фейсбук (https://m.facebook.com/MinReintegration/), чиновники будут отвечать жителям региона в прямом эфире.

Отправить свои вопросы уже сейчас могут все желающие и представители СМИ через чат-бот в Viber, Telegram и мессенджере Фейсбук: https://shid.customer.smartsender.eu/lp/D4ajLVMm. Журналист вместе с вопросами обязательно должен указать свое имя и название издания.

"Прямая линия" состоится в рамках Форума "Схід можливостей", цель которого информирование жителей Донбасса о наиболее успешных проектах, которые были реализованы в Донецкой и Луганской областях в последнее время.