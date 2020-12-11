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Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке
"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале опубликовал новогоднюю праздничную афишу, сообщают местные СМИ.
Новогодние праздничные мероприятия в "столице республики" пройдут в период с 25 декабря 2020 года по 01 января 2021:
25 декабря 2020 года (пятница)
15:00-17:00 «Новогодняя сказка» - театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.
«Новогодний бульвар» - праздничная торговля новогодними сувенирами, свежими кондитерскими изделиями и ароматной выпечкой.
«Русский самовар» - угощение бесплатным чаем.
17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.
17:15-18:30 «Новогодний серпантин» - концертная программа.
18:30-20:00 «Золотой хит» - праздничная дискотека.
26-30 декабря 2020 года (суббота-среда)
11:00-15:00 «Новогодние сказки» - театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.
«Новогодний бульвар» - свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.
15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).
31 декабря 2020 года (четверг)
22:00-02:00 «Волшебство Нового года» - традиционная праздничная дискотека под открытым небом.
Теги: Донецк, праздник, программа, Новый год
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