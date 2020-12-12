В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина

12.12.2020 17:00

Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию Дениса Пушилина с жителями ОРДО, которая запланирована на 15 декабря, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что большинство вопросов касаются проблем сферы ЖКХ — водоснабжения и отопления, вопросов получения паспортов "ДНР" и РФ, восстановления жилого фонда. Кроме того, жителей интересуют темы, связанные с медицинской помощью, образовательными услугами, а также с повышением зарплат и пенсий, пересечением границ.