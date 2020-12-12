В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8

12.12.2020 11:00

Движение троллейбусов № 8 в неподконтрольном Донецке будет приостановлено 12 и 13 декабря в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев на бульваре Шевченко. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

«Уважаемые жители и гости города, 12 и 13 декабря с 10:00 до 16:00 будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 8 «улица Университетская – Свято-Покровский храм» в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев по бульвару Шевченко», – сказал чиновник.