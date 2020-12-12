В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников

12.12.2020 15:00

Студенты старших курсов высших учебных заведений "ДНР" после дистанционного образования, введенного в сентябре для предотвращения распространения COVID-19, перейдут к очному обучению с 14 декабря. Об этом говорится в приказе №1580 "министерства образования и науки".

"В образовательных организациях/учреждениях высшего профессионального образования организовать образовательный процесс для студентов всех курсов и форм обучения с 14 декабря 2020 года в очной форме", – сказано в документе.