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Архив - Донецкая область

В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников

12.12.2020 15:00
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В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников

Студенты старших курсов высших учебных заведений "ДНР" после дистанционного образования, введенного в сентябре для предотвращения распространения COVID-19, перейдут к очному обучению с 14 декабря. Об этом говорится в приказе №1580 "министерства образования и науки".
"В образовательных организациях/учреждениях высшего профессионального образования организовать образовательный процесс для студентов всех курсов и форм обучения с 14 декабря 2020 года в очной форме", – сказано в документе.



Теги: Донбасс, студент, карантин, ДНР,
 
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