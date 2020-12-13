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Архив - Донецкая область

Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе

13.12.2020 15:00
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Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе

Электронный сайт сервиса СБУ «РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» не работает уже неделю. Когда его снова запустят — не понятно, сообщает Cxid.info.
Юристы ВБФ «Горение» обратились к представителям СБУ, чтобы узнать, как оформить новый пропуск или продолжить старый.
И вот что рассказали в СБУ:
1. Чтобы оформить новый пропуск, необходимо написать заявление и отправить его по почте на адрес Координационного центра или координационной группы.
К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН и справки ВПЛ.
Образец заявления: HTTPS://GOO.GL/NAIZKH.
2. Чтобы продолжить старый пропуск, надо пройти ту же процедуру, с одной разницей: в заявлении попросить удалить пропуск из электронного реестра с целью его повторного оформления. К заявлению, опять же, добавить копии паспорта, ИНН и справки ВПЛ.
3. Если вы отправляли электронную заявку когда сайт еще работал, узнать о состоянии её рассмотрения (оформлена / не оформлена) можно по телефонам Координационного центра или координационной группы.
Адреса и телефоны координационных центров и групп:
ВЕЛИКА НОВОСІЛКА
Координаційна група ОТУ "Маріуполь" (при Великоновосілківському відділенні Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області)
смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 30
097 258 38 47
050 848 69 35
Пункт прийому документів:
смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 30
м. Красногорівка, вул. Адміністративна 3а, каб.9
КПВВ "Мар'їнка"
МАРІУПОЛЬ
Координаційна група ОТУ "Маріуполь" (при Маріупольскому відділі поліції ГУНП в Донецькій області)
м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 17/25 (ДК "Молодіжний")
097 010 94 25
063 658 63 97
Пункт прийому документів:
м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 17/25 (ДК "Молодіжний")
БАХМУТ
Координаційна група ОТУ "Донецьк" (при Бахмутському відділі поліції ГУНП в Донецькій області)
м. Бахмут, вул. Незалежності, 60
096 408 46 27
099 283 45 37
093 894 76 91
Пункт прийому документів:
м. Бахмут, вул. Незалежності, 60
КПВВ "Майорськ"
СТАРОБІЛЬСЬК
Координаційна група ОТУ "Луганськ" (при Старобільському відділі поліції ГУНП в Луганській області)
м. Старобільськ, вул. Гімназична, 42
066 092 36 04
096 243 84 02
066 897 50 81
095 751 98 90
Пункт прийому документів:
м. Старобільськ, вул. Гімназична, 42
КПВВ "Станиця Луганська"
КРАМАТОРСЬК
Координаційний центр м. Краматорськ, Донецької області
м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 2а
068 351 09 63.



Теги: Донбасс, СБУ, пропуск
 
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