Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года

14.12.2020 16:00

Российская вакцина для профилактики коронавируса нового типа может поступить в "ДНР" до конца текущего года. Об этом сегодня заявил "глава республики" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ", – сказал Пушилин.

Он отметил, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года.