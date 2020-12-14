В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)

14.12.2020 12:00

14 декабря в город Авдеевка Донецкой области, находящийся в прифронтовой зоне, впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд, сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает Depo.Донбасс.

Поезд 136/135 "Маяк" теперь будет курсировать ежедневно. Отправление со станции "Киев-Пассажирский" в 19:19, прибытие на станцию "Авдеевка" в 09:10. Обратно отправление со станции "Авдеевка" в 21:15 и прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" — в 11:04.

По информации УЗ, поезд совершает остановки на станциях "Мироновка", "имени Тараса Шевченко", "Знаменка", "Александрия", "Пятихатки", "Днепр-Главный", "Синельниково-2", "Покровск", "Очеретино", "Авдеевка" и других.