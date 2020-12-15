Последние новости раздела
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса13:00
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского12:00
- Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря11:00
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года16:00
- В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)12:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 11 тысяч человек17:00
- Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе15:00
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина17:00
- В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников15:00
- На Донбассе ранены два украинских воина13:00
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
15.12.2020 13:00
Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных депутата на заседании во вторник.
Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, особый статус
Читайте также:
- Стало известно, как в Украине зарабатывают на миллионах "мертвых душ" пенсионеров. ВИДЕО
- Сегодня депутаты в драке выясняли, кто герой (ВИДЕО)
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны
- Координатор ОБСЕ Тони Фриш попался на "обнимашках" с террористами в Донецке - Геращенко в ярости
- Пока младший брат работал в Раде, Кличко-старший рисовал буквы кулаками (ФОТО)
- Порошенко освистали и не пустили в Раду Крыма (ВИДЕО)
- Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"14:00
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса13:00
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского12:00
- Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря11:00
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года16:00
- В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)12:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 11 тысяч человек17:00
- Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе15:00
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина17:00
- В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников15:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали запуск мобильного приложения для онлайн-банкинга16:00
- В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса15:00
- Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"14:00
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса13:00
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского12:00
- Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря11:00
- В Украине рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки10:00
- Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США09:00
- Кабмин ввел новые карантинные ограничения08:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина
- Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря
- В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 11 тысяч человек
- В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия
- В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года
- На Донбассе ранены два украинских воина
- Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн