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Архив - Донецкая область

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

15.12.2020 13:00
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Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных депутата на заседании во вторник.
Законопроектом предлагается пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, особый статус
 
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