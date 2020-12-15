В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского

15.12.2020 12:00

Группировка "ДНР" рассматривает две причины аварии на шахте имени Скочинского в оккупованном Донецке, в результате которой погибли четверо горняков, сообщает Depo.Донбасс.

"Комиссия ДНР" по расследованию трагедии исключила одну из версий произошедшего — неисправность электрооборудования.

Основные версии по состоянию на сегодня — самовозгорание угля или взрывные работы.

В "ДНР" еще не установили виновных лиц, а также то, были ли нарушены правила безопасности.