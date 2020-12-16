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На Донбасс приехали послы Польши и Швеции
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг приехали с визитом на Донбасс, сообщает Корреспондент.net.
Визит проходит по приглашению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Его целью является ознакомление дипломатов с правительственной стратегией реинтеграции регионов, охваченных конфликтом.
В рамках своего визита послы встретятся с крупнейшими работодателями в Донецкой и Луганской областях, а также примут участие в открытии Центра административных услуг на контрольном пункте Новотроицкое на линии разграничения. Кроме того, они встретятся с нлавой Донецкой ОГА Павлом Кириленко и Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.
"Поездка в таком составе и ее программа естественны, учитывая роль Польши и Швеции в развитии Восточного партнерства, а также будущее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Стокгольма в 2021 году и Варшавы в 2022 году", - подчеркнул Цихоцкий.
Теги: Донбасс, Польша, Швеция, посол
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