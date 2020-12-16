В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

16.12.2020 11:00

Комендантский час не будет действовать в "ДНР" с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, передает Depo.Донбасс.

В этот период кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме, а на Новый год и Рождество — всю ночь. Также в "ДНР" 31 декабря объявили выходным днем.

В настоящее время комендантский час на территории "республики" действует с 23:00 до 5:00.