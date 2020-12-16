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В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники
16.12.2020 11:00
Комендантский час не будет действовать в "ДНР" с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, передает Depo.Донбасс.
В этот период кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме, а на Новый год и Рождество — всю ночь. Также в "ДНР" 31 декабря объявили выходным днем.
В настоящее время комендантский час на территории "республики" действует с 23:00 до 5:00.
Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, Новый год
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