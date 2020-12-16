В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию

16.12.2020 09:00

Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время пресс-конференции в рамках форума «Восток возможностей».

Резников отметил, что уже начал переговоры с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

«Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попробуем максимально быстро наладить этот вопрос на государственном уровне», — сказал вице-премьер.

Речь идет о тех случаях, когда жители ОРДЛО едут через Россию на подконтрольную Украине территорию. Во время пандемии коронавируса такие поездки стали популярными, потому что работа многих КПВВ на Донбассе заблокирована группировками «ДНР» и «ЛНР». С точки зрения украинского законодательства, пересечение неподконтрольного участка границы — административное правонарушение, которое наказывается штрафом 1700 гривен.