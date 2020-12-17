В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ

17.12.2020 16:00

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ.

В частности, сообщается, что в Буденовском районе Донецка на склады выгружены 19 тонн лекарств и товаров медицинского назначения.

В Луганск по данным так называемого «министерства» чрезвычайных ситуаций квазиобразования "ЛНР" подобной гуманитарки привезли больше – 23,8 тонн шестью грузовиками.