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Архив - Донецкая область

Возле Гнутово завершился первый этап разминирования

17.12.2020 13:00
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Возле Гнутово завершился первый этап разминирования

Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Разминирование продолжалось с 9 ноября по 16 декабря и происходило в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на востоке Украины".
За это время специалисты обследовали 1578 кв. м территории, изъяли и уничтожили 21 единицу взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, разминирование, Гнутово
 
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