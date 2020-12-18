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Архив - Донецкая область

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны

18.12.2020 13:00
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Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны

Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Трибун".
Так, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.
"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года", - сказано в сообщении.



Теги: кредитная карта, Ощадбанк, ВПЛ
 
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