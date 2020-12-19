В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ

19.12.2020 17:00

В "ДНР" приняли поправки в закон "О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики", сообщают СМИ самопровозглашенной республики.

"Согласно документу, льготу в виде освобождения от оплаты услуг ЖКУ теперь вправе получать все члены семьи в пределах установленных норм потребления. Ранее право на льготу имел только один из членов семьи погибшего", – отметили в пресс-службе "парламента ДНР".