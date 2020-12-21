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Архив - Донецкая область

Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор

21.12.2020 10:00
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Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Около 19:30 20 декабря в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) по направлению населенного пункта Васильевка вооруженные формирования Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.
"Гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, трактор, обстрел, боевики
 
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