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171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря
22.12.2020 15:00
171 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 21 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".
«На территорию Республики запущено 21 транспортное средство, 110 человек. На территорию Украины выпущено 14 транспортных средств, 61 человек», – говорится в сообщении.
Движение через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» было доступно 21 декабря с 9:00 до 16:30 по московскому времени.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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