171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря

22.12.2020 15:00

171 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 21 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".

«На территорию Республики запущено 21 транспортное средство, 110 человек. На территорию Украины выпущено 14 транспортных средств, 61 человек», – говорится в сообщении.

Движение через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» было доступно 21 декабря с 9:00 до 16:30 по московскому времени.