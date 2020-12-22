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Архив - Донецкая область

На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями

22.12.2020 17:00
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На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями

Сотрудники "таможни ЛНР" пресекли «незаконный ввоз в республику с территории "ДНР" более двух тонн кондитерских изделий на общую сумму 500 тыс. руб». Об этом сообщил пресс-центр "ведомства".
Там отмечается, что 20 декабря 2020 года при проведении оперативных мероприятий вблизи Миусинска Антрацитовского района мобильная группа департамента остановила автомобиль Mercedes-Benz 416CDI с двумя жителями Красного Луча. Машина пересекала границу вне места расположения таможенного органа по грунтовой дороге, ведущей из Донецка в сторону Луганска.
«В ходе осмотра транспортного средства обнаружены кондитерские изделия — торты, печенье, пирожные, выпечка — в количестве 1 173 упаковки общим весом свыше двух тонн. Документы, подтверждающие легальность нахождения товаров на территории ЛНР, отсутствовали. Товар и транспортное средство изъяты. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет полмиллиона рублей», — гоаорится в сообщении.



Теги: таможня, граница, контрабанда, ДНР, ЛНР
 
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