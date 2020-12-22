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Архив - Донецкая область

В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"

22.12.2020 12:00
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В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"

В неподконтрольном украинским властям Донецке арестован представитель НВФ Иван Белоус, «основатель ДНР», передает ДонПресс.
Об этом сообщил блогер «Necro Mancer».
«Его забрал «ОБОП» «МВД ДНР» после того, как он подал в «минюст» «документы» на регистрацию общественной «организации» «Возрождение», — говорится в сообщении
Родной брат-близнец задержанного Ивана Белоуса, Алексей, сообщает, что Ивана пытают, выбивая признательные показания (в чем именно, не указывается). «Защиту» к задержанному не пускают.
Иван Белоус состоит в базе «Миротворца», как представитель незаконных вооруженных формирований, пропагандистом, стоявшим у истоков ОРДО. Брат также называет его основателем «ДНР» и «депутатом» «народного совета» «ДНР».



Теги: арест, основатель, ДНР
 
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