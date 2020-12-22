В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"

22.12.2020 12:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке арестован представитель НВФ Иван Белоус, «основатель ДНР», передает ДонПресс.

Об этом сообщил блогер «Necro Mancer».

«Его забрал «ОБОП» «МВД ДНР» после того, как он подал в «минюст» «документы» на регистрацию общественной «организации» «Возрождение», — говорится в сообщении

Родной брат-близнец задержанного Ивана Белоуса, Алексей, сообщает, что Ивана пытают, выбивая признательные показания (в чем именно, не указывается). «Защиту» к задержанному не пускают.

Иван Белоус состоит в базе «Миротворца», как представитель незаконных вооруженных формирований, пропагандистом, стоявшим у истоков ОРДО. Брат также называет его основателем «ДНР» и «депутатом» «народного совета» «ДНР».