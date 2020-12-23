Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий

23.12.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий

Два повышения пенсионных выплат ожидается в "ДНР" в январе и июле 2021 года. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина, сообщают местные СМИ.
"В целях повышения уровня социальной защиты граждан ДНР, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат, — говорится в документе. — Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат".
Пенсионному фонду предписывается в этой связи провести перерасчет пенсионных выплат жителям.
Действие документа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными актами.



Теги: Донбасс, повышение, ДНР, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх