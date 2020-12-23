В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий

23.12.2020 17:00

Два повышения пенсионных выплат ожидается в "ДНР" в январе и июле 2021 года. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина, сообщают местные СМИ.

"В целях повышения уровня социальной защиты граждан ДНР, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции ДНР, постановляю увеличить с 1 января 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат, — говорится в документе. — Увеличить с 1 июля 2021 года на 17% размеры пенсионных выплат".

Пенсионному фонду предписывается в этой связи провести перерасчет пенсионных выплат жителям.

Действие документа не распространяется на некоторые категории военных пенсионеров и силовиков, выплаты которым регулируются другими нормативными актами.