Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам

24.12.2020 16:00

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)», которое упрощает получение жилья, передает Укринформ.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только там, где человек находился в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

Кроме того, согласно постановлению, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично, а органы местного самоуправления смогут увеличить количество ВПЛ, которых можно обеспечить жильем.