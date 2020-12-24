Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря

24.12.2020 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря

25 декабря члены НВФ откроют подконтрольный им КПП «Еленовка» для пропуска граждан. Об этом сегодня сообщили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
Как уточнили в «штабе», пересечь линию разграничения люди смогут с 09:00 до 16:30. Для выезда из ОРДО необходима украинская прописка, для въезда — разрешение «оперативного штаба».
Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП. В случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх