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«Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря
24.12.2020 18:00
25 декабря члены НВФ откроют подконтрольный им КПП «Еленовка» для пропуска граждан. Об этом сегодня сообщили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
Как уточнили в «штабе», пересечь линию разграничения люди смогут с 09:00 до 16:30. Для выезда из ОРДО необходима украинская прописка, для въезда — разрешение «оперативного штаба».
Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП. В случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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