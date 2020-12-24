«Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря

24.12.2020 18:00

25 декабря члены НВФ откроют подконтрольный им КПП «Еленовка» для пропуска граждан. Об этом сегодня сообщили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

Как уточнили в «штабе», пересечь линию разграничения люди смогут с 09:00 до 16:30. Для выезда из ОРДО необходима украинская прописка, для въезда — разрешение «оперативного штаба».

Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При этом всем желающим предоставляется возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП. В случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.