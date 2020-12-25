Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»

25.12.2020 12:45

На подконтрольном НВФ «ДНР» пункте пропуска «Успенка» по направлению в РФ собираются огромные очереди, так называемые «таможенники республики» пропускают всего около 5 машин в час. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети, передает «ДонПресс».

По словам людей, также большие очереди на въезде из России в ОРДО:

«Муж позвонил только что, очередь движется, но очень медленно. Еще много машин на ДНР таможне из России в ДНР»

«Муж сейчас стоит в этой очереди, говорит с километр. Российскую прошли и начиная с серой зоны не движется очередь вообще. Не впускают с России. Очередь собралась».