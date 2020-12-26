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Архив - Донецкая область

Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря

26.12.2020 13:00
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Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря

196 человек прошли по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" в пятницу, 25 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"Двадцать пятого декабря функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На территорию республики запущено 32 транспортных средства, 142 человека. На территорию Украины выпущено 16 транспортных средств, 54 человека", — отметили в "ведомстве".
Пропуск жителей осуществлялся на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Еленовка" к югу от столицы с 9:00 до 16:30 по донецкому времени.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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