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В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
27.12.2020 11:00
Дорожная авария с участием автобуса произошла на трассе между Донецком и Докучаевском, есть пострадавшие. Об этом сообщили в "МЧС ДНР".
«В Ленинском районе Донецка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса «Эталон» не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса на бок. В результате ДТП пострадало четыре человека, из них один ребенок», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 26 декабря на участке автодороги М-20. Автобус следовал по маршруту «Донецк — Докучаевск». От "МЧС" к спасательной операции привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, автобус, авария
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