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Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки

28.12.2020 17:00
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Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки

В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом журналистам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает LIGA.net.
По словам Ермака, местом встречи должен стать Берлин.
Если встреча советников состоится, то на ней могут договориться о дате встречи лидеров стран нормандского формата. "Но на сегодняшний день о датах встречи лидеров речи не идет", – подчеркнул Ермак.
Также глава ОП отметил, что в рамках работы трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о четырех новых точках разведения сил. Ермак прогнозирует, что разведение в этих точках начнется с января 2021-го.



Теги: Донбасс, Берлин, встреча, нормандская четверка, Ермак
 
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