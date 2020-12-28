На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

28.12.2020 10:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, в результате чего боевое травмирование получил военнослужащий. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Корреспондент.net.

Также военные зафиксировали один пролет вражеского БПЛА.

"Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток... В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей", – сказано в утренней сводке штаба.

Уточняется, что вблизи Водяного на Приазовье противник применил минометы 120 и 82 калибра, а также гранатометы различных систем.

Из миномета 82 калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня противник применил БПЛА.

"Умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", – отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что в нарушение прекращения огня сепаратистов украинские защитники открыли огонь.