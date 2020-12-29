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Архив - Донецкая область

28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек

29.12.2020 13:00
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28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек

213 граждан пересекли линию разграничения через подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».
В «ведомстве» отметили, что в ОРДО пропустили 25 транспортных средств, 122 человека. На территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 91 человек», — сказано в сообщении.
Гуманитарный коридор расположен на контрольном пункте въезда и выезда «Новотроицкое — Еленовка». Он функционирует дважды в неделю.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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