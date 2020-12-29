28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек

29.12.2020 13:00

213 граждан пересекли линию разграничения через подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

В «ведомстве» отметили, что в ОРДО пропустили 25 транспортных средств, 122 человека. На территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 91 человек», — сказано в сообщении.

Гуманитарный коридор расположен на контрольном пункте въезда и выезда «Новотроицкое — Еленовка». Он функционирует дважды в неделю.