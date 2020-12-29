Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»

29.12.2020 14:00

Кабинет министров определил государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за обустройство, содержание и обслуживание контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и прилегающих к ним территорий. Такое решение было принято на заседании 28 декабря, передает пресс-служба Кабмина.

Соответствующие мероприятия ГП будет осуществлять совместно с Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской облгосадминистрацией.

Принятое постановление предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям все КПВВ на линии соприкосновения и на админграницах с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон.

«С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской и админграницах с Крымом. Нет единого стандарта и элементарных условий для обеспечения простых человеческих потребностей. Собственно, это вызвало и справедливые рекомендации и пожелания от международных партнеров, гуманитарных организаций, правозащитников, занимающихся вопросами оккупированных территорий Украины. В конце концов пора навести порядок в этом вопросе», – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на примерах КПВВ в Счастье и Новотроицком уже был заложен новый стандарт оснащения КПВВ, а содержанием теперь будет заниматься один оператор – государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление».

Постановлением правительства также определяются основные требования к обустройству КПВВ:

режимная зона;

сервисная зона с сервисным обслуживанием.

Режимная и сервисная зоны КПВВ обустраиваются временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория – это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м. От них, или до проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.