В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"

29.12.2020 11:00

Сотрудники "УБОП ДНР" задержали группу должностных лиц государственного предприятия "Вода Донбасса" по подозрению в коррупционных действиях. Об этом сообщили в "МВД республики".

"Как установили стражи порядка, злоумышленники требовали у предпринимателей денежные средства за подписание актов выполненных работ, проведенных согласно договорам, заключенным с ГП. Величина незаконного вознаграждения составляла от 10 до 30% от суммы денежных средств, перечисленных госпредприятием на счет СПД (субъектов предпринимательской деятельности – прим. ДАН)", — заявили в "ведомстве".

Там отметили, что один из участников группировки был задержан при получении денежных средств в размере 2,5 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по заключенному с предприятием договору генподряда.

"Организатора ОПГ сотрудники УБОП задержали на рабочем месте. Во время дальнейших обысков правоохранители изъяли у подозреваемых черновые записи и техническую документацию. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили факты передачи должностным лицам денежных средств в сумме более 10,5 млн рублей", — добавили в "МВД".