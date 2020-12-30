Последние новости раздела
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки17:00
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина14:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами
30.12.2020 11:00
Автомобили с украинским номерными знаками, у владельцев которых нет "справки" о пересечении линии соприкосновения, будут отправлять на штрафстоянки. Об этом заявил представитель "мининформации ДНР" Алексей Акутин.
Он отметил, что владельцы автомобилей с украинской регистрацией должны будут предъявить или "справку" о пересечении КПВВ или автомобильные номера группировки "ДНР". Акутин подчеркнул:
"В противном случае — пожалуйте на штраф-стояночку по проспекту Павших Коммунаров, 75. И если в прошлом году эти приключения были действительно сюрпризом, то в этом заранее предупреждали".
Теги: Украина, Донбасс, номерной знак, автомобиль, ДНР
Читайте также:
- Евробляхеры придумали новый обман: это полный произвол
- "Водительское удостоверение" и автомобильные "номера" непризнанной "ДНР" - где с ними можно ездить?
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура
- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать
- В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым10:00
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $15000009:00
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки17:00
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма17:00
- Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса15:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря10:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины08:00
- В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса17:00
- В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО