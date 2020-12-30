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Архив - Донецкая область

В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами

30.12.2020 11:00
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В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами

Автомобили с украинским номерными знаками, у владельцев которых нет "справки" о пересечении линии соприкосновения, будут отправлять на штрафстоянки. Об этом заявил представитель "мининформации ДНР" Алексей Акутин.
Он отметил, что владельцы автомобилей с украинской регистрацией должны будут предъявить или "справку" о пересечении КПВВ или автомобильные номера группировки "ДНР". Акутин подчеркнул:
"В противном случае — пожалуйте на штраф-стояночку по проспекту Павших Коммунаров, 75. И если в прошлом году эти приключения были действительно сюрпризом, то в этом заранее предупреждали".



Теги: Украина, Донбасс, номерной знак, автомобиль, ДНР
 
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