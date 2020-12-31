На Донбассе подорвался трактор с трактористом

31.12.2020 11:00

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает РБК-Украина.

По данным наблюдателей, мужчина примерно 40-49 лет получил ранения в результате взрыва, когда ехал на тракторе в поле вблизи населенного пункта Каменка. Вследствие взрыва его выбросило из трактора. По словам пострадавшего, его доставили в больницу в Константиновке. Он также сообщил, что трактор полностью сгорел.