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"ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке
01.01.2021 12:00
В пятницу, 1 января, группировка «ДНР» возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории
Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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