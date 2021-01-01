Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов

01.01.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил в новогоднюю ночь было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб сил ООС, передает Корреспондент.net.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Авдеевка, сепаратисты трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Водяное, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.
Среди военных ВСУ боевых потерь и ранений не было.



Теги: Донбасс, Новый год, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх