Главная / Новости / Донецкая область / 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек
Последние новости раздела
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке12:00
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов11:00
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек
02.01.2021 11:00
Шестьдесят человек в пятницу, 1 января, пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено семь транспортных средств, 43 человека. На территорию Украины выпущено четыре транспортных средства, 17 человек", — говорится в сообщении.
Пункт пропуска под Донецком функционировал с 9:00 до 16:30 по московскому времени.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор
Читайте также:
- Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро
- 10 ракурсов ада: теракт в Еленовке (ФОТО)
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин
- Заставили возвращаться: На КПП в «ДНР» запрещают провозить корм для животных
- Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке12:00
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов11:00
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января10:00
- В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-1909:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января13:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения09:00
- Введено бесплатное питание для детей погибших защитников Украины17:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта
- В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
- Народный синоптик дал прогноз погоды до конца зимы
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей