Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц

03.01.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц

Жители прифронтового Майорска получили 30 теплиц от Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом рассказал председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Фейсбук.
По его словам, к теплицам прилагаются также деньги на их установку и специальная система полива. Все сделано для того, чтобы люди могли выращивать овощи и фрукты не только для себя, но и на продажу.
"Эта помощь именно в рамках поддержки развития домохозяйств. В январе еще привезут специальные бочки для капельного полива, там будет система капельного полива. Отдельно люди получат по 9000 гривен, чтобы установить теплицу, построить фундамент, провести освещение", — объясняет Владимир Веселкин.



Теги: помощь, теплица, Красный Крест, Майорск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх