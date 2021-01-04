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Архив - Донецкая область

Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО

04.01.2021 15:00
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Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО

Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим. По его словам, полученные документы касаются отчетности по коронавирусу за второе полугодие.
"Липовая отчетность, не составляющая интереса, скажите вы. А мы вам скажем, что нашли там много полезной информации для наших спецслужб... Клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком "военных", - пишет Нещадим.



Теги: разведка, ОРДЛО, коллаборационизм
 
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