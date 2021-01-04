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Архив - Донецкая область

В "ДНР" возобновили работу ДФС

04.01.2021 09:00
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В "ДНР" возобновили работу ДФС

Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», передает DonPress.com.
В компании уточнили, что стабильное водоснабжение по обе стороны от линии соприкосновения будет восстановлено после заполнения системы питьевой водой.
1 января «власти» неподконтрольного Украине Донецка сообщили о нарушении работы станции из-за проблем с электроснабжением.



Теги: Донбасс, Вода Донбасса, электроснабжение, ДФС
 
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