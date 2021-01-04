Последние новости раздела
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке12:00
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов11:00
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
В "ДНР" возобновили работу ДФС
04.01.2021 09:00
Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», передает DonPress.com.
В компании уточнили, что стабильное водоснабжение по обе стороны от линии соприкосновения будет восстановлено после заполнения системы питьевой водой.
1 января «власти» неподконтрольного Украине Донецка сообщили о нарушении работы станции из-за проблем с электроснабжением.
Теги: Донбасс, Вода Донбасса, электроснабжение, ДФС
Читайте также:
- Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"
- Восстановлена подача воды на Донбассе
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС
- Возобновлено электроснабжение насосной станции, обеспечивающей водой часть Донецкой области
- КП «Вода Донбасса» привлекут к ответственности за смерть пятилетней девочки
- В «Воде Донбасса» назвали причину ухудшения качества воды в ОРДО
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке12:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- МОЗ расширило список стран "красной" зоны12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января11:00
- В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд10:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- В Польше вакцинация началась со скандала08:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января15:00
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- В "ДНР" возобновили работу ДФС
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
- В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов
- В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей