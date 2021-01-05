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Составлена карта распределения переселенцев по Украине
В Украине из около 1,5 млн внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) больше всего зарегистрированы в Донецкой и Луганской областях – 54%. Такие данные предоставили в Международной организации по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».
МОМ анализировала распределение ВПЛ по состоянию на 2 июля 2020 года – тогда в стране на учете состояло 1 448 615 переселенцев. Но с учетом карантина, переезды по стране для смены места жительства сейчас не так активны, да и общее число ВПЛ по стране более-менее стабильно. Например, по состоянию на 28 декабря количество переселенцев увеличилось всего на 1% (на 10,5 тыс. чел.). То есть можно предположить, что и распределение ВПЛ по областям сохраняется на одном и том же уровне.
Так, больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области – 35% (510 861 чел.) и в Луганской – 19% (280 520 чел.). Это объясняется близостью к неподконтрольной территории, т.к. многие официально зарегистрированные как ВПЛ проживают в «Л-ДНР».
С 3-й по 5-ю позицию по количеству переселенцев занимают следующие регионы:
- г. Киев – 11% (160 036 чел.);
- Харьковская область – 9% (134 335 чел.);
- Днепропетровская область – 5% (71 277 чел.).
Меньше всего ВПЛ зарегистрировано на западе страны.
Теги: регистрация, карта, переселенцы
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