В центре Донецка приостановлена подача воды

05.01.2021 13:00

Подача воды приостановлена абонентам Ворошиловского, а также частично Киевского и Калининского районов Донецка, в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«В связи с аварийными ремонтными работами будет остановлен центральный водопроводный узел. В связи с этим с 10:00 5 января на период проведения работ будет прекращена подача холодной воды всем потребителям Ворошиловского района и частично потребителям Киевского и Калининского районов», – сказано в сообщении.