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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

06.01.2021 10:00
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В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

В ОРДО отложили штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом заявили в так называемом "ГАИ ДНР", передает "ДонПресс".
"При принятии „закона ДНР“ „Об ОСАГО“ возникли „юридические“ и технические вопросы по применению отдельных норм данного „закона“. „МВД ДНР“ подготовило предложения по урегулированию этих вопросов", — сказал "замначальника УГАИ" С. Паршиков.
По его словам, сейчас идет согласование "предложений МВД" для выполнения требований "законодательства" в части привлечения водителей к административной ответственности.
"После принятия изменений „сотрудники ГАИ“ начнут привлекать нарушителей страхового „законодательства“ к административной ответственности", — отметил С. Паршиков.



Теги: Донбасс, штраф, ГАИ, ДНР, ОСАГО
 
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