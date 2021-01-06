В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

06.01.2021 10:00

В ОРДО отложили штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом заявили в так называемом "ГАИ ДНР", передает "ДонПресс".

"При принятии „закона ДНР“ „Об ОСАГО“ возникли „юридические“ и технические вопросы по применению отдельных норм данного „закона“. „МВД ДНР“ подготовило предложения по урегулированию этих вопросов", — сказал "замначальника УГАИ" С. Паршиков.

По его словам, сейчас идет согласование "предложений МВД" для выполнения требований "законодательства" в части привлечения водителей к административной ответственности.

"После принятия изменений „сотрудники ГАИ“ начнут привлекать нарушителей страхового „законодательства“ к административной ответственности", — отметил С. Паршиков.