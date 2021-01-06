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В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
06.01.2021 16:00
Расположенные на неподконтрольном Украине участке украино-российской границе пункты пропуска "власти" ОРДО планируют "оборудовать современными средствами контроля". Об этом сообщили в так называемом "министерстве доходов и сборов ДНР", передает Восточный вариант.
Так, запланировано оснащение таможенных постов "Успенка" и "Мариновка" рентген-установками для проведения досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также различных грузов. Это якобы позволит ускорить досмотр пересекающих границу и улучшить поиск запрещенных к провозу и опасных предметов.
В ОРДО заявляют, что "такой комплекс мероприятий наряду с ростом штатной численности таможенной службы позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска".
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, КПВВ
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