Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января

07.01.2021 16:00

В пятницу, 8 января, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".

Пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30 по следующим правилам: