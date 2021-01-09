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В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free
09.01.2021 11:00
Магазин беспошлинной торговли будет открыт на территории пункта пропуска "Успенка" на границе ОРДО и России в текущем году. Об этом сообщили в "министерстве доходов и сборов" непризнанной республики.
"В 2021 году запланировано открытие на территории пункта пропуска "Успенка" магазина беспошлинной торговли Duty Free, что позволит людям, выезжающим за пределы республики, приобретать качественные товары по доступным ценам", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в магазине будут представлены: табачная продукция, парфюмерия, спиртные напитки, кондитерские изделия, украшения.
Теги: Донбасс, магазин, Duty-free, ОРДО, Успенка
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