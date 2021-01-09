Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла

09.01.2021 15:00

В Мариуполе из-за обильных осадков произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света и тепла остались жители Приморского и Центрального районов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Контакт-центра», передает MRPL.CITY.

Известно, что сегодня ночью, 9 января, в городе были обесточены 57 трансформаторных подстанций. Также авария привела к остановке всех котельных в Приморском районе. Они будут запущены только после устранения проблем с электроснабжением.

«По информации диспетчера РЭС, на 5:30 в Приморском районе и частично Центральном районе из 57 подстанций уже подключили 17», - сказано в сообщении.